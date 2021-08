Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul in urma atentatelor teroriste de joi ale ISIS-K de la Aeroportul Hamid Karzai din Kabul a urcat la cel puțin 90 de morți și 150 de raniți, potrivit Ministerului Sanatații din Afganistan, citat de CNN și BBC. Eforturile de evacuare ale forțelor occidentale continua vineri, fiind observate persoane…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence, relateaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat difuzat de agentia sa de propaganda Amaq, SI sustine ca unul dintre combatantii sai s-au apropiat la mai putin…

- Cel putin 64 de persoane, inclusiv patru militari americani, au fost ucise in dublul atac sinucigas comis joi in zona Aeroportului din Kabul, afirma oficiali afgani si din cadrul armatei americane.

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte 60 ranite in urma celor doua explozii produse joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale…

- Un fotoreporter al agentiei France Presse a informat ca cel putin cinci morti si zece raniti au fost adusi la un spital din Kabul dupa exploziile produse in aceeasi zi in apropierea aeroportului din capitala afgana, unde au loc operatiuni de evacuare.

- Un fotoreporter al agentiei France Presse a informat joi ca cel putin cinci morti si zece raniti au fost adusi la un spital din Kabul dupa exploziile produse in aceeasi zi in apropierea aeroportului din capitala afgana, unde au loc operatiuni de evacuare. La randul sau, organizatia neguvernamentala…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP.…