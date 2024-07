Alertă: Un deținut a evadat! Bărbatul este căutat de polițiști Un barbat de 31 de ani din județul Mureș a evadat luni dintr-un punct de lucru situat in apropierea Penitenciarului Deva, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 13:50, cand barbatul, originar din comuna Gurghiu, a reușit sa fuga de sub supraveghere. Barbatul era imbracat in […] The post Alerta: Un deținut a evadat! Barbatul este cautat de polițiști appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

