ALERTĂ! Un cutremur violent a lovit GRECIA și TURCIA! Au căzut clădiri

Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri in Marea Egee, in largul Insulei Samos, fiind resimțit puternic in Grecia și Turcia, informeaza Reuters.

Potrivit Institutul american de geofizica USGS, cutremurul a fost resimțit in țari precum Bulgaria, Cipru, Egipt, Libia, dar și Macedonia de Nord. In urma cutremurului nu au fost consemnate victime si pagube imediate.

- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

