ALERTĂ! Un copil de 12 ani a dispărut de pe o stradă din Bistrița Polițiștii cauta un baiețel de 12 ani ce a disparut ieri de pe o strada din municipiu. Acesta a ieșit din casa la ora 10.00, și nu a mai ajuns acasa. L-ați vazut?? O familie a anunțat poliția ca unul din copii lor, de 12 ani, NU a mai ajuns acasa. Varga Claudiu, de 12 ani, a ieșit din casa in care locuia, pe strada Șoimilor din Bistrița, ieri dimineața in jurul orei 10.00. Cum NU s-a mai intors acasa, parinții au alertat poliția. Oamenii legii va cer și voua ajutorul! ”Politia a fost sesizata in urma cu puțin timp cu privire la faptul ca ieri, 26 februarie, in jurul orei 10:00, VARGA CLAUDIU,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

