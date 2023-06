Alertă! Un bărbat a fost atacat de urs într-o comună din Argeș Un barbat in varsta de 47 de ani a fost atacat joi dimineața de un urs in comuna Mihaești, județul Argeș. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat sa intervina in comuna Mihaești, satul Furnicoși in cazul unei persoane ranita de urs, transmite ISU Argeș. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat ca era vorba despre un barbat, in varsta de aproximativ 47 de ani, care avea o rana la gamba dreapta. Dupa monitorizarii, victima a fost transportata la spital Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

