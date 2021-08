Alertă ! Un băiețel de 11 ani din tabăra de la Cheveresu Mare a fost luat de apele Timișului In data de 15.08.2021 ora 17.32 Pompierii timișeni au fost anuntați prin SNUAU 112, despre o persoana de sex masculin in varsta de 11 ani, cazuta in Raul Timis in dreptul loc. Cheveresu Mare (Tabara de copii). ISU Timis a dispus deplasarea urmatoarelor forte: Stația Buzias 1 Duster, 1 Barca, un echipaj SMURD si 5 subof, Detașamentul 1 Timișoara: o autospeciala de Scafandri, 1 Duster, 2 barci, 1 scafandru + 4 subof, Detașamentul 2 Timișoara: 1 Duster, 1 Barca, 2 subofițeri, Detașamentul Lugoj: 1 Microbuz VW Crafter, 1 Barca și 3 subofițeri. De asemenea, la fața locului s-a deplasat Ofiterul de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

