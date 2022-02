Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru BBC ca Ucraina este dispusa la "flexibilitate" in legatura cu obiectivul sau de a adera la alianta militara occidentala, aderare despre care presedintele rus Vladimir Putin a spus ca ar putea duce la un razboi, relateaza Agerpres."Am putea - mai ales fiind…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Germania si Marea Britanie au lansat luni - in mod separat - apeluri catre Rusia pentru a detensiona situatia de la frontiera cu Ucraina in urma activitatilor sale militare din ultimul timp, cu o zi inaintea discutiilor dintre presedintii SUA, Joe Biden, si Rusiei, Vladimir Putin, in format de videoconferinta,…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…