Rețeaua MedLife a identificat primele cazuri de infectare cu tulpina sud-africana in Romania. E vorba despre doua cazuri dintr-un lot de 93 de probe analizate aleatoriu. Una dintre probe provine de la un pacient din București, iar cealalta este a unei persoane din Pitești, potrivit unui comunicat de presa. Cele 93 de probe analizate in acest lot au fost prelevate in mod aleatoriu in perioada 20-24 februarie 2021, de la pacienți infectați și confirmați cu virusul SARS-CoV-2 in urma testarii RT-PCT, probele…