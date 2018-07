Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut luni dimineața o prima reacție dupa ce saptamana trecuta Parlamentul a adoptat Codul Penal.

„Nu este noul Cod penal. Este Codul penal din 2014 care are modificari. Cu privire la acest Cod penal, va aduceți aminte ca MJ a elaborat proiectul de lege pentru modificare, in sensul punerii de acord cu deciziile CCR, in sensul punerii de acord cu directivele UE. Ma refer la Codul penal și la procedura penal. Strict propunerea noastra viza transpunerea directivei, punerea de acord cu deciziile CCR. Mai departe, modificarile au survenit la Comisia speciala…