Vagonul unui tren de marfa, incarcat cu motorina, a deraiat, in aceasta seara, pe magistrala 900, București-Timișoara, in apropiere de stația Valea Alba, din județul Mehedinți. Traficul feroviar este blocat in zona. Potrivit IPJ Mehedinți, incidentul a avut loc marți seara, la circa 800 de metri de halta Valea Alba, spre Balota. Penultimul vagon al