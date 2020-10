Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in Bucuresti masca de protectie va deveni obligatorie in toate spatiile deschise, iar cursurile scolare vor trece in sistem online, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit pragul de trei la mia de locuitori. "In conformitate…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat principalele trei masuri care vor fi luate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti, dupa ce Capitala a trecut de pragul de trei infectari la mia de locuitori. Premierul Ludovic Orban a precizat ca se va reuni Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. El a adaugat ca trebuie parcurși pașii procedurali,iar masura va fi anunțata de Comitetul Municipal…

- "Cel mai probabil, de marți vor fi suspendate cursurile fața in fața, insa activitațile vor continua in sistem online", a declarat ministrul Educației, la Digi 24, referindu-se la situația din Capitala. Bucurestiul a depasit pragul de incidenta de 3 la mia de locuitori. Cand va intra Capitala…

- "Scenariul roșu nu se poate aplica, atata vreme cat rata de infectare se raporteaza la o cifra a populației de acum 10 ani, care nu mai este de actualitate. Prefectul este in concediu, nu putem noi convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Politicienii prefera sa se imbolnaveasca…

- Ziarul Unirea Bucureștiul intra in SCENARIUL ROȘU. S-a depasit incidenta de 3 cazuri la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile Capitala intra de astazi in scenariul roșu, dupa ce INSP a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori.…

- Grupul de Comunicare Strategica a recunoscut, marți seara, ca pentru calculul ratei de incidența a cazurilor COVID-19, pe baza careia se iau deciziile de introducere a restricțiilor, inclusiv inchiderea restaurantelor, folosește informațiile de la Institutul Național de Statistica (INS) privind populația.…

- Alerta! Coronavirul face prapad. Noi restrictii in Romania! Cod rosu: se inchid si se interzic DSP va propune inchiderea restaurantelor dar și interzicerea petrecerilor cu mai mult de 50 de persoane in București. Capitala inregistreaza o rata de incidența de 1.86, mult peste cea acceptabila de 1.50,…