Primele masuri dupa confirmarea variantei Omicron in Romania. Rafila: Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE la intrarea in țara. Toți cei care intra in țara, de oriunde, vor trebui sa completeze formularul de localizare a pasagerului. Autoritațile anunța primele masuri dupa confirmarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu ministrul Sanatații și cu reprezentanții DSU și ai Centrului de Control al Bolilor Transmisibile. COMUNICAT DE PRESA Masuri pentru combaterea raspandirii tulpinii…