Alertă teroristă: Statele Unite își evacuează de urgență cetățenii aflați în Mali Statele Unite ordona personalului considerat neesential si membrilor familiilor acestuia sa paraseasca Mali "din cauza unui risc mare de atacuri teroriste in zone frecventate de catre straini", dupa comiterea a 11 atacuri in mai putin de o saptamana, relateaza AFP.

