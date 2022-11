Un avion de pasageri a fost interceptat sambata de aeronave militare ale Romaniei și escortat pana in spațiul aerian al Ungariei, dupa ce la bordul avionului civil a fost raportata o alerta de amenințare cu bomba. A fost alerta cu bomba intr-un avion care zbura in spatiul aerian al Romaniei pe ruta Poznan – Tel […] The post ALERTA terorista pe cerul Romaniei! Avion de pasageri, escortat de aeronave militare pana in Ungaria first appeared on Ziarul National .