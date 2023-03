Alertă teroristă la Viena. Serviciile de securitate au primit informații privind un atac iminent Politia din Viena si-a intensificat miercuri actiunile de patrulare la obiectivele sensibile din capitala Austriei, printre care biserici si catedrale, dupa ce serviciile de securitate au primit informatii care sugereaza ca are loc planificarea unui atac islamist, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politia vieneza a transmis avertismente publice pe social media in legatura cu prezenta sporita […] The post Alerta terorista la Viena. Serviciile de securitate au primit informații privind un atac iminent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara permis de conducere si in stare de ebrietate a furat un microbuz de transport calatori din autogara din municipiul Tecuci, cu care a pornit pe strazile din oras. Potrivit IPJ Galati, duminica noapte, Politia muncipiului Tecuci a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca o persoana…

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxelles. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxells. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- Spania a detectat primul caz suspect de boala Marburg, o afecțiune infecțioasa mortala care a dus la punerea in carantina a peste 200 de persoane in Guineea Ecuatoriala, au anunțat sambata autoritațile sanitare din regiunea spaniola Valencia, citate de Reuters. Un barbat in varsta de 34 de ani, care…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la Kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate”. „Biden a promis o mulțime de arme și a jurat credința regimului neo-nazist pana in mormant. Și, desigur, au existat vraji reciproce…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a fost invitat sa participe la concertul de Anul Nou de la Viena chiar de catre cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Șeful țarii vecine s-a aratat „recunoscator” pentru invitația primita. Președintele Bulgariei a postat imagini cu cancelarul Austriei atat de la intalnirea…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru TVR…