Vaticanul este in alerta dupa ce un individ inarmat pana-n dinți a incercat sa forțeze intrarea in bazilica Sfantul Petru. Nu este clar daca ținta atentatului terorist era Papa Francisc. Individul inarmat cu un cuțit a semanat panica, vineri, in jurul orei 17.00, in randul turiștilor din Piața Sfantul Petru. Agresorul a inceput sa țipe […]