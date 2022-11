O aeronava civila care zbura pe ruta Poznan – Tel Aviv a fost escortata de Fortele Aeriene Romane, in spatiul aerian al Romaniei, dupa ce fusese anuntata o alerta cu bomba la bordul acesteia. Fortele Aeriene Romane (FAR) au transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de […] The post Alerta terorista la bordul unui avion de pasageri care zbura spre Tel Aviv. Aeronava, escortata de Fortele Aeriene Romane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .