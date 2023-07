Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate pana acum in Franța, pe parcursul a cinci nopți de haos și proteste violente in care rasculații au incendiat mașini, au distrus cladiri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Autoritațile franceze spun ca violențele s-au mai „domolit” fața de zilele anterioare,…

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate pana acum in Franța, pe parcursul a cinci nopți de haos și proteste violente in care rasculații au incendiat mașini, au distrus cladiri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Nahel, tanarul ucis de polițiști la inceputul saptamanii, a fost inmormantat discret,…

- Peste 400 de persoane au fost arestate in urma protestelor din Franța. Cel puțin 421 de persoane au fost arestate in cadrul protestelor din Franța de joi noaptea pana vineri dimineața, a declarat ministrul francez de interne Gerald Darmanin. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite, dintre care trei se afla in stare grava, sambata in nord-estul Frantei, in Villerupt si intr-o comuna invecinata, in apropiere de granita cu Luxemburg, in urma unui atac armat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- In urma violențelor și tensiunilor inregistrate luni in marile orașe din Franța, un polițist a suferit arsuri și aproximativ alți 108 polițiști au fost raniți, dintre care circa 20 la Paris, a declarat Gerald Darmanin, transmite HuffPost. Ministrul francez de Interne a mai precizat ca 291 de persoane…

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Alerta sambata de dimineața intr-un bloc de pe strada Laminorului, din orașul Targoviste! Un incendiu puternic a cuprins un apartament, situat la parterul blocului. Potrivit ISU Dambovița, 32 de persoane au fost evacuate din blocul in care se afla imobilul afectat. Din fericire, nu au fost identificate…