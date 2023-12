ALERTĂ TERORISTĂ ÎN EUROPA. Biserici și catedrale din Germania, Austria și Spania, vizate de atentate Mai multe persoane suspectate ca ar fi planuit atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP. Politia germana a anuntat sambata seara ca face perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui „avertisment de pericol” emis pentru noaptea de Anul […] The post ALERTA TERORISTA IN EUROPA. Biserici și catedrale din Germania, Austria și Spania, vizate de atentate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Serviciile de securitate din Austria, Germania si Spania au primit indicii ca un grup islamist planuieste mai multe atacuri in Europa, posibil in noaptea de Craciun si de Anul Nou, a transmis cotidianul german Bild pe site-ul sau.

- Mai multe persoane suspectate ca planuiau atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, scrie News.ro Politia germana a anuntat sambata seara ca efectueaza perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui ”avertisment de pericol” emis…

- Alerta in Europa! Islamiștii planuiau atacuri in biserici, in ziua de Craciun: S-au facut zeci de arestariAu fost efectuate mai multe arestari in Germania și Austria, arata portalul Focus-online. O celula terorista islamista a planificat atacuri asupra bisericilor din Koln, Viena și Madrid…

