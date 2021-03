Alertă! Tânăr de 35 de ani, mort după rapel. Ce vaccin i s-a administrat A fost inregistrat un nou deces dupa administrarea vaccinul anti Covid-19. Victima este un tanar in varsta de 35 de ani din Vaslui, care figura in registrele medicale ca bolnav cronic. Pacientul a decedat la aproximativ 48 de ore dupa ce a fost imunizat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19 de la Pfizer, transmite […] The post Alerta! Tanar de 35 de ani, mort dupa rapel. Ce vaccin i s-a administrat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Este alerta printre autoritațile sanitare din Vaslui dupa ce un tanar de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce i s-a administrat cea de-a doua doza de vaccin Pfizer. Barbatul suferea de insuficiența renala și in ziua in care a facut rapelul avusese o ședința de dializa. Andrei Zaharia, fratele unui…

- Un tanar de 35 de ani, din municipiul Vaslui, a decedat la aproximativ 48 de ore dupa ce a fost imunizat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19. Conform Romania TV, acesta a fost vaccinat cu Pfizer. El suferea de insuficienta renala si facea de mai multi ani dializa, iar potrivit declaratiei…

- Un tanar de 35 de ani, din municipiul Vaslui, a decedat la aproximativ 48 de ore dupa ce a fost imunizat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19. Conform Romania TV, acesta a fost vaccinat cu Pfizer. Citește și: Mobilizare de dimineața - Parlamentarii AUR au luat cu ASALT Ministerul…

