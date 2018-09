Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Statele Unite au transmis marti ca doresc impunerea mai multor sanctiuni impotriva Rusiei, desi oficialii presedintelui american Donald Trump considera ca sanctiunile curente isi fac efectul, relateaza Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat vineri reluarea summiturilor intre presedintii american si rus si considera pozitiv faptul ca Donald Trump il invita pe Vladimir Putin in Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma bucur de fiecare intalnire (…), atunci cand exista un dialog, mai ales intre aceste doua…

- Actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, i-a transmis presedintelui Donald Trump, prin intermediul unei inregistrari video, ca a facut de ras Statele Unite prin comportamentul pe care l-a avut la intalnirea cu Vladimir Putin.

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP."Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva…

- Donald trump și Vladimir Putin se vor intalni pe 16 iulie la Helsinki, la patru zile dupa summitul NATO la care va participa liderul american, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Un consilier al lui Putin a anunțat, miercuri, ca cele doua parți au ajuns la un concens privind o intalnire intre președintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, cere Pentagonului sa puna la dispozitie aproximativ 20.000 de paturi intr-o baza militara veche pentru a gazdui copiii imigrantilor retinuti dupa ce au intrat ilegal in Statele Unite, relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.