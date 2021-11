Stiri pe aceeasi tema

- Dificultațile sectorului imobiliar din China, împovarat de datoriile gigantului Evergrande, ar putea prezenta riscuri pentru creșterea globala și ar putea afecta Statele Unite, potrivit raportului de stabilitate financiara al Fed publicat luni și citat de AFP. „Tensiunile din sectorul imobiliar…

- Ultimele miscari in domeniul militar ale Chinei au pus Pentagonul pe jar. Generalii vad ca problemele se acumuleaza rapid pe mai multe fronturi - arsenalul nuclear in expansiune al Beijingului, progresele sale in spatiu, tehnologiile cibernetice si de rachete si amenintarile la adresa Taiwanului.

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China in august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul in care armata chineza isi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", in timp ce progresele militare ale SUA sufera din cauza birocratiei…

- Yellen a spus, intr-un interviu acordat CNN, ca planul de cheltuieli pentru infrastructura interna al presedintelui Joe Biden si pachetele Build Back Better vor fi alocate in urmatorii 10 ani, dar ea nu a spus daca acest lucru ar exacerba inflatia. “Nu cred ca suntem pe punctul de a pierde controlul…

- Provincia Zhejiang, din estul Chinei, a decretat cel mai inalt nivel de alerta pentru a face fata taifunului Chanthu, prevazut sa atinga uscatul in cursul zilei de luni, a informat serviciului meteo al provinciei citat de EFE. Potrivit serviciului meteo, taifunul este insotit de vanturi de pana la 200…

- O bacterie periculoasa, rezistenta la antibiotice, a fost descoperita de inspectorii de la Protecția Consumatorilor la o piscina din localitatea Murighiol, judetul Tulcea. Problemele au fost descoperite in timpul unor controale efectuate marți, de comisarii Comandamentului Delta Dunarii in Murighiol,…