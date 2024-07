Alertă sporită la baze americane, inclusiv din România Mai multe baze militare americane din Europa au fost puse intr-o stare de alerta sporita in weekend, pe fondul ingrijorarii ca un atac terorist ar putea viza personalul sau instalațiile militare americane, informeaza CNN , citand doi oficiali americani. Bazele respective, inclusiv cea din Stuttgart, Germania, unde se afla sediul Comandamentului european al SUA, si-au ridicat duminica nivelul de alerta la „Charlie” al doilea cel mai inalt, au declarat oficialii. Conform Stars and Stripes, si-au ridicat nivelul de alerta si bazele militare Rheinland-Pfalz si Ramstein, dar si baze din Romania si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

