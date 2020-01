Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Timisoara a emis o avertizare meteo pentru zona montana din aria de competența, in judetele... The post Alerta de ninsoare si viscol in vestul tarii! appeared first on Renasterea banateana .

- DNA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. `Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața,…

- Col.(r) Constantin Stan va fi inmormantat luni, la Cimitirul Sineasca. Corpul neinsuflețit se afla depus la Biserica Obedeanu. Slujba de inmormantare va avea loc luni, la ora 12 la Biserica Obedeanu. Ceremonia de inmormantare va avea loc la cimitirul Sineasca. Col.(r) Constantin Stan, fostul șef al…

- Alerta, in aceasta seara, pe malul Dunarii, dupa ce o mașina a cazut in fluviu dupa un accident. Incidentul s-a produs in jurul orei 18,20 pe DN 57, Drencova-Liubcova. Primele forțe sosite la fața locului au fost cele ale Poliției de Frontiera care au reușit sa ancoreze mașina pana la sosirea pompierilor…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…

- Sambata la ora 9.25, pe strada Mioriței 8 din Timișoara, o ambulanța adusa de un apel la 112 ia un copil de 3 ani și-l duce la spitalul de copii. Cauza internarii menționata de medici: diabet. In aceeași zi, la ora 14.10, alte doua salvari vin pentru doua persoane care acuzau varsaturi și amețeala. …

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, intr-un camin de nefamiliști de pe strada Babadag din Timișoara. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit intr-o locuința de la etajul patru și exista pericolul sa se extinda. Pompierii și jandarmii au trecut la evacuarea locatarilor. La fața…

