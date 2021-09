Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul australian a inceput sa o antreneze pe Simona in 2015. Simona Halep a anuntat astazi ca relatia de colaborare dintre ea si antrenorul australian Darren Cahill, alaturi de care a cunoscut marile succese ale carierei, a luat sfarsit. Dupa sase ani de colaborare minunata, Darren si eu am decis…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, aflata in prezent pe locul 14 in clasamentul WTA, a anuntat incheierea colaborarii cu antrenorul australian Darren Cahill, miercuri, intr-o postare pe Facebook.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, aflata in prezent pe locul 14 in clasamentul WTA, a anuntat incheierea colaborarii cu antrenorul australian Darren Cahill, miercuri, intr-o postare pe Facebook. ''Dupa sase ani minunati in care am lucrat impreuna, Darren si cu mine am decis…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, aflata in prezent pe locul 14 in clasamentul WTA, a anuntat incheierea colaborarii cu antrenorul australian Darren Cahill, miercuri, intr-o postare pe Facebook. ''Dupa sase ani minunati in care am lucrat impreuna, Darren si cu mine am decis sa punem capat…

- Simona Halep (29 de ani, 14 WTA) a anunțat miercuri pe pagina de Facebook ca incheie din nou colaborarea cu antrenorul ei australian Darren Cahill, alaturi de care a avut cele mai bune rezultate din cariera. ”Dupa șase ani minunați de lucru impreuna, Darren și cu mine am decis ca este timpul sa punem…

- Simona Halep s-a casatorit ieri cu Toni Iuruc, evenimentul fiind marcat cu o petrecere pe cinste la clubul Fratelli, din Mamaia.Simona s-a distrat pe cinste, a cantat și a dansat alaturi de soțul ei și de invitați.Ce au mancat invitații la nunta Simonei HalepCine a fost marele…

- Simona Halep s-a casatorit ieri, joi 15 septembrie, dupa trei ani de relație, cu Toni Iuruc.Ei au facut doar cununia civila, la un club din Constanța, urmand ca nunta religioasa sa aiba loc la anul.Simona și Toni au incantat asistența dansand pe muzica lui Dan Bittman.View this…

- Simona Halep, 29 de ani, se va casatori saptamana viitoare cu Toni Iuruc, 42 de ani. Anunțul a fost facut de catre sportiva, marți, la revenirea in țara dupa eliminarea de la US Open 2021, informeaza DigiSport . Simona Halep, care a confirmat ceea ce Ilie Nastase dezvaluise la finalul lunii august,…