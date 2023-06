Alertă! Sesiune de examene pentru încheierea mediilor până pe 16 iunie pentru elevii din anii terminali care nu au două note Elevii din clasa a VIII-a si cei din anii terminali ai invatamantului liceal (clasa a XII-a și clasa a XIII-a) care nu au doua note sunt declarați amanați si vor avea o sesiune de examene pentru incheierea situatiei scolare pana pe 16 iunie, in baza deciziei consiliului de administrație al unitații de invatamant, potrivit unei […] The post Alerta! Sesiune de examene pentru incheierea mediilor pana pe 16 iunie pentru elevii din anii terminali care nu au doua note appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

