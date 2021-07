Alertă! Șeful SVR a survolat România! Ce este drept, nu prea mai era nevoie de dovezi in plus pentru susținerea variantei de lucru ca, atunci cand vor vrea cu adevarat sa penetreze sistemul de siguranța naționala a Romaniei, rușii vor gasi marea majoritate a structurilor noastre tot ”cu chiloții” contrainformativi in vine. Mai ales ca, de peste un an de zile, […] The post Alerta! Șeful SVR a survolat Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

