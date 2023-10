ALERTĂ! Se strică vremea în toată țara Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila pana duminica seara, in aproape toate judetele tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila duminica, intre orele 10.00 si 23.00. ”In intervalul mentionat, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari in est si sud, apoi si in centru si vest, cu viteze de 55…65 km/h si local peste 70 …80 km/h indeosebi in sud-estul tarii. La munte vor fi rafale de 80…90 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

