- Informație bomba. Medicii legiști nu au reușit sa indetifice, la autopsie, substanța care a cauzat moartea celor doi copii și a femeii care au decedat in blocul de pe strada Miorița din Timișoara in urma unei dezinsecții.Citește și: Mugur Isarescu a IZBUCNIT: Graba strica treaba. Am stimulat…

- Autoritațile din Timișoara sunt in alerta, crește numarul persoanelor internate dupa deratizare! Alte cinci persoane, trei copii și doi adulți, au ajuns de urgența la spital dupa ce zilele trecute s-a facut deratizare și dezinfecție la ei in bloc, anunța Antena3.Autoritațile locale au anunțat…

- Reprezentanții DSP Timiș au recunoscut, intr-o conferința de presa, ca nu au verificat niciodata firma care a deratizat blocul in care au murit doi copii și mama unuia dintre ei. Intrebata despre controalele care au fost facute la firma care a deratizat blocul din Timișoara in care au murit doi copii…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis spune ca firma Bistim Dera SRL nu are autorizatie de functionare din moment ce si-a schimbat adresa, in timp ce Directia de Sanatate Publica spune ca nu a facut niciodata vreo verificare la aceasta firma. Ambele institutii nu au putut…

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a anuntat, luni seara, ca la ora 18.00 erau internati opt adulti precum si noua copii, la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, dupa ce au fost evaluati medical, dar si ca masura preventiva. Acestia locuiesc in blocul de pe…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…