Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, a apreciat joi ca este doar o chestiune de zile pana cand seful Guvernului va permite redeschiderea restaurantelor. Presedintele HORA a subliniat, dupa reuniunea desfasurata joi intre conducerea Guvernului…

- Presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, a apreciat joi ca este doar o chestiune de zile pana cand seful Guvernului va permite redeschiderea restaurantelor.Presedintele HORA a subliniat, dupa reuniunea desfasurata joi intre conducerea…

- Incepand cu 1 iulie, vor fi relaxate o serie de alte masuri de restrictie. Chiar daca redeschiderea incintelor restaurantelor si a piscinelor acoperite este asteptata de multi romani, acest lucru este incert. Seful ANSVSA spune ca nu poate avansa o data la care restaurantele vor fi deschise.…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, susține ca anunțul președintelui Iohannis legat de prelungirea starii de alerta e o incercare de a masca incompetența guvernului liberal care nu a reușit nici pana acum sa prezinte masuri concrete de relansare economica și de susținere a firmelor romanești,…

- Incepand cu 18 mai 2020, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfasoara o actiune tematica la nivel national, in contextul semnarii ordinelor comune intre Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sanatații și Ministerul Economiei,…

- Notele de plata la restaurant vor fi mai mici decat in trecut si sunt convins ca operatorii de restaurante nu vor pune presiune pe preturi, in perioada urmatoare, a declarat, duminica, Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), anunța AGERPRES."Sunt…

- El a precizat ca achizitia va fi facuta, in sistem centralizat, de Ministerul Sanatatii. „Mastile le vom asigura prin achizitie centralizata de catre Ministerul Sanatatii. Le vom transmite in fiecare scoala, in functie de numarul de copii si de cadre didactice. Vom asigura si pentru cadrele didactice.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca partidul sau, dar si aliati politici, vor depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, însa dupa starile de urgenta si alerta. El mai susține ca "ar fi de bun simț" ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze."Lucram…