Stiri pe aceeasi tema

- Un anunt de angajare pentru postul de consilier in cabinetul unui „ministru cu imagine buna din Guvern” a fost postat de specialistul in resurse umane, George Butunoiu, in grupul specializat de Facebook – Joburi PR&Jurna&Social Media. Potrivit anuntului, salariul net poate ajunge pana la 6.100 de lei.…

- Pe contul oficial de Facebook si pe portalul Inforadar al Ministerului Apararii a aparut o harta in care Crimeea era recunoscuta ca facand parte din Federatia Rusa, potrivit unei imagini publicate de Hotnews.ro, desi anexarea este considerata ilegala de catre Romania.

- Cel tarziu pe 8 februarie vor fi lansate programele Rabla Clasic si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program: peste 1,2 miliarde de lei. Una dintre modificarile pentru 2022 consta in faptul ca pentru o masina cumparata pot fi predate spre casare doua autoturisme…

- La o saptamana de la declansarea grevei STB, comisia care face cercetarea disciplinara a soferilor implicati in protest nu a propus deocamdata concedierea vreunui angajat STB. In schimb, exista un numar mare de doritori pentru posturile vacantate oficial de conducerea STB. Candidatii sunt soferi de…

- Orice tara, indiferent de marime sau de geografie, are dreptul fundamental de a-si decide drumul si aliantele din care doreste sa faca parte, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, vineri seara, dupa incheierea reuniunii extraordinare a ministrilor de externe NATO, desfasurata…

- Primaria Brașov a anunțat locurile de unde se vor trage artificiile. Municipalitatea a stabilit patru locații in care spectacolele cu focuri de artificii vor marca intrarea in 2022. Spectacolele de artificii vor fi organizate in patru locuri diferite din oraș. Cetațuie (Centrul Vechi), Lebedei la intersecție…

- Invatamantul profesional si formarea cadrelor didactice, mobilitatea profesorilor si a elevilor, recunoasterea parcursurilor profesionale si digitalizarea au reprezentat principalele subiecte abordate de ministrii educatiei din Romania si Franta, Sorin-Mihai Cimpeanu si Jean-Michel Blanquer, in cadrul…

- Sute de persoane stau la coada, vineri, la terminalul Sosiri al aeroportului Otopeni, pentru formalitațile de intrare in țara, impuse in contextul pandemiei. Consultantul turistic Razvan Pascu a postat pe Facebook imagini cu aglomerația din aeroport și critica dur autoritatile pentru ca iau masuri „doar…