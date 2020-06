Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1262 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1170 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, numarul deceselor fiind de 926, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.265 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 803 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.233 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 174 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.221 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 169 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 362 persoane…