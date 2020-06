214 noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 8.948 de teste prelucrate, iar alte 16 decese au fost raportate. Bilanțul total al infectarilor ajunge la 24.505, iar numarul deceselor la 1.539. Proporția noilor cazuri in numarul de teste prelucrate este de 2,39%, fața de 6% cu o zi in urma. In prezent 200 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Buletinul de presa: Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 22 iunie a.c. Excepția…