- Accident foarte grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria, in apropiere de localitatea Cegledbercel, unde un microbuz cu numere de Romania s-a lovit de un camion. Din primele informații, 7 persoane, pasageri in microbuz și-au pierdut viața iar șoferul camionului a fost ranit. ”Un microbuz…

- Accident de mașina cumplit in Ungaria, la 60 km de Budapesta, in direcția de deplasare spre Romania. Șapte romani au murit in acest accident in care un microbuz venind spre țara s-a izbit frontal de un camion gen tir. Datele sunt transmise pe site-un Ministerului de Externe roman. Potrivit poliției,…

- O masina in care se aflau patru studente, a fost spulberata de un tren, la o trecere peste calea ferata fara bariere. Singura care a supravietuit a fost tanara de la volan. Fetele erau colege la facultate si tocmai se intorceau de la ceremonia de incheiere a cursurilor.

- Nunta a doi tineri s-a transformat in inmormantare, dupa ce amandoi și-au pierdut viața intr-un tragic accident rutier, care a avut loc cu doar cateva ore inainte de ceremonia in care ar fi trebuit sa-și jure credința veșnica, relateaza Daily Mirror. Luana Alves (36 de ani) și Rodrigo Nogueira (31 de…

- Un teribil accident rutier a avut loc sambata seara in judetul Teleorman. Masina in care se aflau patru tinere ce se intorceau acasa din club a derapat intr o curba si s a izbit violent de o cladire. In urma impactului extrem de violent trei tinere au murit iar a patra a ajuns in stare grava la spital.…

- Un accident rutier grav s a petrecut in aceasta dimineata pe soseaua de centura a Bucurestiului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca evenimentul a avut loc in judetul Ilfov, pe DNCB, la kilometrul 25. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si…

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.