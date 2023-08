Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente Spania se afla in alerta sanitara! In ultimele zile, tot mai multe persoane au fost muscate de asa numita musca neagra. Ce este aceasta insecta și ce reacții adverse are ințepatura ei.

- Oamenii legii au venit cu detalii despre bataia dintr-un troleibuz din capitala. Potrivit ofițerei de presa a IP Chișinau, Natalia Stati, conflictul s-a iscat astazi, 3 august, in jurul orei 12:10. In urma altercației, doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.

- Incendii uriașe in Algeria: 15 oameni au murit, mii de persoane au fost evacuateCel puțin 15 oameni au murit și mii de persoane au fost evacuate in urma incendiilor de vegetație izbucnite in Algeria, a anunțat Ministerul algerian de Interne, potrivit BBC, informeaza Mediafax. CITESTE SI BREAKING…

- In a doua zi de festival Electric Castle la Bonțida, mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar unele au ajuns la spital. De asemenea, au fost persoane care aveau droguri asupra lor și li s-a refuzat accesul in incinta. Forțele de ordineau aplicat amenzi pentru diverse nereguli. Masurile…

- ISU Hunedoara a anunțat ca, „in urma manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate in ultimele ore”, pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe situații. In vestul țarii au fost emise, astazi, mai multe avertizari cod portocaliu de furtuna. Astfel, Detașamentului Oraștie a intervenit…

- Mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani cazati la un complex turistic din localitatea Fundata au avut probleme digestive, fiind solicitata interventia ambulantelor. Din 39 de copii evaluati, 11 au fost dusi la spital pentru investigatii suplimentare. ”Am fost anuntati ca un grup de copii cazati…

- Romania este amenințata de un nou pericol. Dupa razboiul din Ucraina, soldat cu moartea a mii de persoane este posibil sa apara holera. Anunțul ingrijorator a fost facut de Organizația Mondiala a Sanatații. Alerta sanitara in Ucraina Anunțul a fost facut la scurt timp dupa ce, barajul Kahovka, situat…

- Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova anume desemnat sa efectueze urmarirea penala fata de magistrati a dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura retinerii pentru 24 ore fata de urmatorii inculpati: CITESTE SI Mutare suprinzatoare a lui Vladimir Putin:…