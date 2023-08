Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil pana unde merge nesimțirea pe litoral! Cat a ajuns sa coste un șezlong in Mamaia, in weekendIn varf de sezon estival, litoralul romanesc a fost luat cu asalt de turiști dornici de relaxare sau distracție. Peste 100.000 de persoane se afla pe stațiunile de la malul marii, in ciuda prețurilor…

- Doi copii și un adult au ajuns in aceasta dimineața la spital, dupa ce mașina in care se aflau a ramas țintuita intr-un șanț, pe DN17, in Mijlocenii Bargaului. Una dintre persoane a ramas blocat in autoturism. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, pe DN17, in localitatea Mijlocenii Bargaului.…

- UPDATE - In total au fost evaluati medical la fata locului 85 copiiDintre persoanele evaluate, 28 de copii au fost transportați la unitatile spitalicești din județ pentru investigatii medicale suplimentare, astfel: ➡️12 copii la Spitalul de Boli infecțioase ➡️9 copii la Spitalul de Pediatrie Brasov➡️7…

- Aproape 40 de copii, care au fost cazați la un complex turistic din Fundata, au ajuns, de urgența, la spital. Micuții au manifestat dureri abdominale, grețuri și varsaturi și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Alerta la nivel european: Virusul West Nile, transmis tot mai frecvent de catre țanțari. Care sunt cele 5 simptome care necesita o vizita la spital Alerta la nivel european: Virusul West Nile, transmis tot mai frecvent de catre țanțari. Care sunt cele 5 simptome care necesita o vizita la spital Centrul…

- O bataie a izbucnit la un strand din Pitesti, judetul Arges, intre un adolescent de 15 ani si doi tineri, de 22 si 29 de ani, Barbatul de 22 de ani a ajuns la spital in urma unei autoaccidentari, iar politistii au audiat peste 10 persoane, dupa ce conflictul a fost aplanat. Nimeni nu a depus vreo plangere…

- Cel puțin 29 de persoane, printre care și cinci copii, au avut tratați la o unitate medicala, dupa ce au mancat la un fast-food „Vreau Shawarma”, au anunțat autoritațile ruse, citate de Siberia Realities, o publicație regionala a serviciului rusesc al RFE/RL, relateaza HotNews.ro.Serviciile de urgența…

- Romania este amenințata de un nou pericol. Dupa razboiul din Ucraina, soldat cu moartea a mii de persoane este posibil sa apara holera. Anunțul ingrijorator a fost facut de Organizația Mondiala a Sanatații. Alerta sanitara in Ucraina Anunțul a fost facut la scurt timp dupa ce, barajul Kahovka, situat…