- Doua cazuri de meningita cu virusul West Nile au fost confirmate la Braila, fiind vorba despre un barbat de 71 de ani si o femeie de 86 de ani, cei doi aflandu-se la ATI, cu o forma severa de boala, cu evolutie nefavorabila, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua cazuri de pacienți infectați cu virusul West Nile au fost confirmate in municipiul Braila și comuna Gropeni, la persoane cu varsta de 71, respectiv 87 de ani. DSP Braila va incepe o ancheta pentru a stabili circumstanțele in care s-au infectat cele doua persoane.Urmare a confirmarii a doua cazuri…

- Alerta medicala in China: ZECI de cazuri de infectare cu Henipavirus, un nou virus de origine animala, descoperite la oameni Alerta medicala in China: ZECI de cazuri de infectare cu Henipavirus, un nou virus de origine animala, descoperite la oameni Un studiu stiintific a relevat detectarea in doua…

- Un studiu stiintific a relevat detectarea in doua provincii chineze a 35 de contagieri la oameni cu un virus de origine animala de tip Henipavirus, a anuntat marti presa de stat chineza, citata de agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Circa 115 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Vrancea, o parte dintre acestea fiind internate in spital cu forme medii spre severe, potrivit reprezentantilor Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Variola maimuței a fost declarata „urgența sanitara globala”, ca urmare a numarului tot mai mare de cazuri confirmate, in special in Europa, unde au fost confirmate peste 80 la suta din cazuri. Valul șase al pandemiei de COVID-19 a obligat numeroase țari sa-și ia noi masuri de prevenție și de protecție,…

- Un caz de COVID-19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- Alerta de holera din Republica Moldova, privind depistarea in probe de apa a vibrionului holeric, a impus implementarea unor masuri de precauție și in județul Vaslui. Directia de Sanatate Publica a atentionat medicii de familie sa anunte imediata cazurile suspecte si sa recolteze probe biologice pentru…