Alertă sanitară. China bagă în carantină oraşe întregi în faţa epidemiei de coronavirus China plaseaza orase intregi in carantina in fata epidemiei care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii.



Incepand de la ora locala 10.00 (4.00, ora Romaniei), niciun tren sau avion nu mai paraseste, in principiu, Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, in centrul Chinei. Autostrazile cu plata din oras au fost inchise.



Aceasta metropola, situata pe malul Yangtze, se afla in centrul epidemiei care a contaminat din decembrie peste 750 de persoane si s-a soldat cu 17 morti, potrivit unui ultim bilant prezentat miercuri seara. Toate persoanele decedate au murit la Wuhan sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in incercarea de a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza...

- Peste 20 de milioane de oameni sunt complet izolați din cauza epidemiei de pneumonie virala care se raspandește cu viteza in China, dar și in țarile vecine. Trei orașe sunt in carantina totala.

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.Incepand de la ora locala 10.00 (4.00, ora Romaniei), niciun tren…

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.

- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus este in creștere, semn ca nicio țara nu este cu adevarat pregatita sa faca fața celor mai recente provocari medicale. Și autoritațile de la noi fac plan de acțiune in eventualitatea in care acest virus ar ajunge in Romania.