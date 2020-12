Stiri pe aceeasi tema

- Datele din 6.156 de secții din Romania au fost centralizate de Biroul Electoral Central, dupa inchiderea urnelor la alegerile parlamentare. Conform ultimelor cifre, diferența dintre PSD și PNL a depașit 6 procente. Surpriza este reprezentata de AUR, care se apropie de 10%, iar PMP și Pro Romania…

- Diferența dintre PSD și PNL este de peste 5%, dupa ce BEC a contabilizat rezultatele din 2.443 de secții. Pe locul 3 este UDMR, iar pe locul 4 este USR-PLUS, care depașește 10%. PSD 30,78% PNL 25,58% UDMR 11,20%USR 10,08%Pro Romania 4,65%PMP 4,90%Citește…

- Biroul Electoral Central a oferit primele date oficiale, parțiale, dupa numararea voturilor in 1.524 de secții, adica 8% din voturi, la alegerile parlamentare. PSD 30,16% PNL 25,81% UDMR 11, 98%USR-PLUS 9,64%AUR 8,92%PMP 5,12%Pro Romania 4,79%Citește…

- Numarul romanilor care au votat in strainatate a trecut de 200.000, aproape dublu fața de totalul voturilor din Diaspora la alegerile parlamentare din 2016. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, pana la ora 17.00 au votat in strainatate 206.862 de romani. Dintre aceștia, 21.329 au…

- In ultima perioada apar tot mai multe astfel de situatii in municipiul Constanta care alerteaza nu numai pompierii ci si localnicii din zonele respective.Tot mai multe ghene de gunoi se aprind, ca din sesnin, si nimeni nu este depistat.Asta in timp ce echipaje de pompieri si de politie sunt nevoite…

- Cifre tot mai ingrijoratoare cu privire la evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Numai in ultimele 24 de ore au fost depistate 9.714 de infectari - cu peste o mie mai mult fața de ziua precedenta - din 37.685 de teste. Alte 121 de persoane au murit in acest interval, iar la ATI situația este…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat joi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.''Recent am fost in contact cu un membru al echipei mele care astazi a fost testat…

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea in alegeri. Firea acuza CET-urile si pe Victor Ponta de diferenta de 5% intre ea si Nicusor Dan. Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București…