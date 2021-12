ALERTĂ! S-a vaccinat NICUȘOR DAN! Nicușor Dan a declarat, joi dimineața, pentru Digi24, ca s-a vaccinat cu prima doza impotriva COVID-19. Primarul Capitalei nu a vrut sa ofere și alte informații pe acest subiect. Dupa ce a fost criticat de o parte a opiniei publice ca amana momentul vaccinarii, la sfarșitul lunii noiembrie, Nicușor Dan a anunțat ca o va face in scurt timp: „Am spus ca trebuie sa fac niște investigații, le-am facut, și saptamana viitoare ma voi vaccina cu prima doza”, a declarat Nicușor Dan in conferința de presa. „Ma voi vaccina dupa ce voi face un numar de teste pe care nu am apucat inca se la fac, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

