ALERTĂ! S-a infectat BARNA! ”Aveți grijă de voi și ai voștri” Liderul USR, Dan Barna, a anunțat, joi, ca a fost confirmat cu COVID-19, dupa ce a facut un test inaintea unui eveniment la care urma ca participe in zilele urmatoare. Germania vrea un acord UE prin care toate stațiunile de schi sa fie inchise pana anul viitor „Am aflat in aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare. Starea mea generala e buna și voi petrece urmatoarele zile in autoizolare. Voi continua sa fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine in masura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a anunțat in urma cu scurt timp ca are Covid-19, precizand ca starea sa generala este buna si ca va petrece urmatoarele zile in autoizolare, scrie agerpres . „Am aflat in aceasta dupa-amiaza ca am contractat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut…

- ​​Liderul USR, Dan Barna, a anunțat joi ca are COVID-19. El spune ca starea sa este buna și ca se va autoizola.Barna a facut anunțul pe Facebook:"Am aflat în aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am facut preventiv înaintea…

- Liderul USR, Dan Barna, are coronavirus. "Am aflat in aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare.Citește și: Autopsia PRELIMINARA: care a fost CAUZA decesului…

- Liderul USR, Dan Barna, a anunțat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus."Am aflat, in aceasta dupa amiaza, ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare.…

- Liderul USR Plus, Dan Barna, a anunțat pe Facebook ca este infectat cu noul coronavirus. „Am aflat in aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut pr...

- "Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Anunțul a fost facut chiar de edilul șef pe Facebook. Primarul Iașului s-a izolat și l-a desemnat pe unul dintre viceprimari sa-i țina locul.Primarul Mihai Chirica a explicat pe rețeaua de socializare ca nu are simptome…

- Este vorba despre Elli White, fosta solista de la DJ Project, care a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care isi anunta prietenii virtuali ca a primit rezultatul testul Covid-19 si este pozitiv. Starea ei de sanatate este una buna, asta deducem dupa ce a marturisit ca se va carantina acasa,…