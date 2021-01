ALERTĂ! S-a anunțat când va începe VACCINAREA pentru populația generală Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Aceasta, in condițiile in care inainte trebuie sa se incheie cea de-a doua etapa, care include aproximativ 5,5 milioane de oameni. Deputata AUR, raspuns pentru un barbat care ii cerea sa intre cu mitraliera in Parlament: Ideea nu e rea Este vorba despre persoanele de peste 65 de ani, cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, despre faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, vaccinul anti-COVID a ajuns in cutii de pizza, ca acest lucru nu are importanța și nu afecteaza siguranța vaccinului. Initial, la auzul stirii, Valeriu Gheorghita…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a afirmat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- UPDATE – Etapa a treia de vaccinare anti-COVID, pentru populatia generala, ar putea incepe din luna aprilie, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita. ‘In ceea ce priveste etapa a treia de vaccinare, estimam ca la inceputul…

- „Etapa a doua a campaniei de vaccinare estimam ca poate sa inceapa din a doua jumatate a lunii ianuarie, dupa 15 ianuarie. In acel moment vom incepe cu persoanele care sunt internate in centrele medico-sociale. La acest moment sunt 1884 de centre, unde sunt internate aproape 40.000 de persoane, iar…

- Managerul spitalul a declarat pentru Realitatea Plus ca el refuza sa arunce dozele de ser neutilizate și, prin urmare, a inceput sa vaccineze orice doritor, indiferent de varsta sau de gradul de risc privind efectele bolii. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați…

- El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Florin Cițu a mai spus ca cele 932 de centre de vaccinare organizate…

- Azi incepe vaccinarea personalului medical din toata țara. Sunt deschise 370 de centre. De astazi, 4 ianuarie, incepe activitatea de vaccinare anti-COVID-19 in peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel incat se va ajunge in la circa 20.000 de persoane imunizate…