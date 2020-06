Stiri pe aceeasi tema

- Planul de retragere a trupelor americane din Germania este „o nebunie” și „o greșeala colosala”, a declarat, intr-un interviu acordat The Times, generalul american in retragere, Ben Hodges, fostul șef al forțelor armate ale SUA in Europa. Hodges a adaugat, conform Rador, ca Rusia ar putea profita astfel…

- The Sunday Times publica o analiza a schimbarilor geopolitice actuale, potrivit Rador. "Un amestec periculos intre China in plina ascensiune, Rusia revansarda, America izolationista si Europa pasiva destabilizeaza securitatea internationala intr-o masura nemaiintalnita de 30 de ani. Daca mai punem…

- SUA retrage 9000 de soldați americani din totalul celor 34000 cantonați in Germania. Vestea este una proasta din punct de vedere politic, pentru NATO, susțin unii analști militari. Alții sunt de parere ca retragerea soldaților nu afecteaza, intrucat razboaiele nu mai sunt ce au fost odata. Decizia lui…

- BRUXELLES, 10 iun - Sputnik, Daniela Porovaț. Nu e prima oara cand NATO le cere statelor membre sa nu-și diminueze cheltuielile pentru aparare, in ciuda pandemiei și a crizei economice provocate de aceasta. Pentru a-și justifica cererea, secretarul general al NATO a invocat, intr-un interviu pentru…

- In vestul Rusiei au fost orase unde minima nu a scazut sub 15 grade, iar la pranz erau tari unde diferentele de temperaturi erau uriase. In Belarus, la pranz erau locuri cu 0 grade, dar si unele cu 23 de grade, iar in Romania, la ora 13.30 temperaturile erau intre 8 grade la Oradea si 32 la Tulcea.…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -55.1% in martie 2020 fata de martie 2019, atingandu-se un nivel de 567.308 unitati. Pe primele trei luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.480.855 autoturisme noi, ceea ce reprezinta o scadere cu -25.6% comparativ cu perioada…