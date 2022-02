ALERTĂ! Rusia a luat o decizie și se așează în pozițiile potrivite pentru un atac asupra Ucrainei Ziua de sambata a fost dominata de Conferința de la Munchen, unde liderii țarilor occidentale au anunțat ca Rusia este pe punctul de a invada Ucraina. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, sambata, la Vilnius (Lituania) ca este evident ca Rusia a luat o decizie și ca se așeaza catre pozițiile potrivite pentru a declanșa un atac asupra Ucrainei, transmite CNN. Pe de alta parte, NATO a anunțat ca-și inchide biroul de la Kiev, iar armata Ucrainei a anunțat primii soldați morți in estul țarii. De cealalta parte, regiunea rusa Rostov, la granița cu Ucraina, a declarat stare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

