- Criza COVID-19 si dezinformarea au dus la cea mai puternica scadere din ultimele trei decenii a ratei de vaccinare a copiilor impotriva unor boli extrem de periculoase, se arata intr-un raport comun al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si UNICEF.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca infectiile COVID-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, la aproape doi ani si jumatate dupa ce boala provocata de noul coronavirus a fost catalogata astfel, transmit Reuters si AFP.

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…