ALERTĂ! România reduce carantina de la 14 la 5 zile Persoanele vaccinate care sunt contact direct ai unui caz COVID-19 confirmat vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). CNSU a modificat regulile pentru carantina in Romania. Modificarile privind carantina aprobate de CNSU: ​reducerea perioadei de carantina de la 14 la 5 zile pentru persoane vaccinate sau trecute prin boala reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile pentru persoane nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 180 de zile pentru contacții direcți ai unui caz COVID-19 – carantina de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

