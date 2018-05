Stiri pe aceeasi tema

- România, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel, citat de

- Pe piata media externa PSD a avut o imagine catastrofala. Traian Basescu si PDL au reusit sa-si impuna punctele de vedere atat in interiorul Uniunii Europene, cat si in Statele Unite. Grupul de europarlamentari social democrati au fost mereu cu un pas in spate fata de colegii lor romani, reprezentanti…

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, care citeaza surse diplomatice. Diplomati europeni si oficiali israelieni au afirmat…

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel, ...

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel.

- Romania, Ungaria si Cehia au blocat, vineri, 11 mai, planurile Uniunii Europene de adoptare a unei declaratii comune prin care blocul comunitar sa condamne oficial mutarea ambasadelor, in frunte cu Ambasada SUA, de la Tel Aviv la Ierusalim. Initiativa de adoptare a declaratiei ar fi apartinut Frantei,…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Strategie pana in anul 2040 cand nu stim nici macar ce am facut ieri? Romania are 40 de milioane de ochi, dar pare cea mai oarba tara din Uniunea Europeana. Deschide un dosar penal privind abdicarea Regelui Mihai. Isi trimite, dupa 29 de ani, primul presedinte de dupa caderea regimului comunist in judecata…