ALERTĂ! România a scăpat de retrogradare Standard & Poor's (S&P) a confirmat vineri seara ratingul Romaniei la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a mentinut perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Ratingul BBB- este cel mai scazut din categoria recomandata pentru investiții. O retrogradare ar fi plasat Romania in categoria „junk”, nerecomandata investitorilor. „Deși ne așteptam ca scaderea economica și fiscala induse de COVID-19 sa impinga datoria publica neta a Romaniei la 43% din PIB in 2020, iar cheltuielile cu dobanzile sa creasca pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

