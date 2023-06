Alertă! Risc de holeră la Marea Neagră Alerta in Marea Neagra, la 300 de kilometri de Romania. Autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera. Autoritațile de pe litoralul romanesc monitorizeaza poluarea provocata in Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, in condițiile in care reziduurile ajunse in apa sunt periculoase. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații trag un semnal de alarma cu privire la existența riscului de apariție a holerei. Pentru țara noastra, riscul cel mai mare este pentru ecosistemul care ar putea fi foarte afectat de pesticidele, compușii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

