ALERTĂ! Rata inflației a ajuns la 8,4%. Gazele s-au scumpit cel mai mult Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ c u luna dec embrie 2021 au crescut cu 1,5 %. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparat iv cu luna ianuarie 2021 este 8,4 %. R ata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – februarie 2021) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 20 21 – februarie 2020) este 5,5 % ", arata datele INS. In luna ianuarie din acest an, marfurile nealimentare…

Sursa articol: money.ro

